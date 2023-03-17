Görüş Alanı - 17 Mart 2023 - Emra Şen - Tevfik Kadan -Onur Erim - Mustafa Albayrak - Begüm Ece Kazancı - Ceyhun Bozkurt

Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

Son Güncelleme:

Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

Konuklar:

 • Avukat Begüm Ece Pazarcı
 • Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan 
 • Siyaset Bilimci Onur Erim 
 • Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak
 • SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt

# Görüş Alanı # Emra Şen # Görüş Alanı # ulusal kanal # AraştırmacıYazar Mustafa Albayrak # tevfik kadan # ceyhun bozkurt

Benzer Videolar

Perinçek için imza seferberliği - Ana Haber - 16 Mart 2023 Perinçek için imza seferberliği - Ana Haber - 16 Mart 2023
AK Parti'nin ABD siyasetleri - 7 Gün AK Parti'nin ABD siyasetleri - 7 Gün
Günlük - 16 Mart 2023 Günlük - 16 Mart 2023
Güne Başlarken - 17 Mart 2023 Güne Başlarken - 17 Mart 2023
Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yok mu? Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yok mu?
Gün Ortası - 16 Mart 2023 Gün Ortası - 16 Mart 2023
Perinçek için nasıl imza verilecek? Perinçek için nasıl imza verilecek?
Televizyon Gazetesi - 16 Mart 2023 Televizyon Gazetesi - 16 Mart 2023
Güne Başlarken - 16 Mart 2023 Güne Başlarken - 16 Mart 2023
Gün Ortası - 15 Mart 2023 Gün Ortası - 15 Mart 2023
Ulusal Özel - 15 Mart 2023 Ulusal Özel - 15 Mart 2023
Odak Noktası - 15 Mart 2023 Odak Noktası - 15 Mart 2023
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması
3 Mersin Valiliği'nden deprem açıklaması
4 Karadeniz’de düşürülen ABD İHA’sı bulundu
5 Altın fiyatları bugün ne kadar? (17 MART 2023)