Görüş Alanı - 17 Mart 2023 - Emra Şen - Tevfik Kadan -Onur Erim - Mustafa Albayrak - Begüm Ece Kazancı - Ceyhun Bozkurt
Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.
Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.
Konuklar:
• Avukat Begüm Ece Pazarcı
• Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan
• Siyaset Bilimci Onur Erim
• Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak
• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt
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