Gülümser Heper'den Altılı Masa yorumu: "Millet İttifakı kazanırsa Öcalan 2024'te serbest kalacak"

Prof. Dr. Gülümser Heper, seçim gündemini yorumladı. Heper, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Şubat 2024'te içeriden çıkacağını ifade etti.

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Prof. Dr. Gülümser Heper, seçim gündemini yorumladı. Heper, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Şubat 2024'te içeriden çıkacağını ifade etti.

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