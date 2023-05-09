Gülümser Heper'den Altılı Masa yorumu: "Millet İttifakı kazanırsa Öcalan 2024'te serbest kalacak"
Prof. Dr. Gülümser Heper, seçim gündemini yorumladı. Heper, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Şubat 2024'te içeriden çıkacağını ifade etti.
Prof. Dr. Gülümser Heper, seçim gündemini yorumladı. Heper, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Şubat 2024'te içeriden çıkacağını ifade etti.
# Başkent Kulisi # öcalan # millet ittifakı # altılı masa # hdp # pkk # Yeşil Sol Parti # seçim