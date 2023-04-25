"Togg'u üretiyorsan soğan da yetiştireceksin!"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu gıda enflasyonuna dikkat çekti. Topkurulu, tarım sektörünü tıpkı savunma sanayisi gibi stratejik bir sektör olduğunu ifade etti. Hakan Topkurulu, vatandaşın gündeminde artan gıda fiyatları olduğunu söyledi. Topkurulu; "Buğday, arpa, peynir, et bulacaksın ki ondan sonra sen otomobil üretesin" dedi.