Halil Nebiler: "Sosyal medya bir lağım çukuru!"

Halil Nebiler, 2018 tarihli Rand Corporation raporunda geçen “Hakikatin Çürümesi” ifadesini, gerçek olanın bırakılarak kişinin kendi istediklerini gerçekmiş gibi kabul etmesi olarak yorumladı. Raporda, hakikatin çürümesinde sosyal medyanın rolüne değinilirken Halil Nebiler de sosyal medyayı bu bağlamda bir lağım çukuru olarak niteledi. “Gerçeği çürütmek için sizden dünyanın parasını alıyorlar” diyen Nebiler konuya dair şunları ifade etti:

- Çürütülen her gerçeğin arkasında bir çıkar vardır. Kapitalizm, neo-liberalizm budur. Artık hiçbir şeye güvenemez hale gelirsiniz ve yalnızlaşıp tek başınalaşırsınız. Bunun adı Marksist terminolojide “Şeyleşme”dir. Kendine yabancılaşırsın.