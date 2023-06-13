Halil Nebiler yorumladı: "Yüzler farklı program aynı!"
Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Yüzler farklı program aynı" haberini yorumladı. Nebiler, 1930'lar CHP'si ile günümüz CHP'sinin aynı olmadığını vurguladı.
Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Yüzler farklı program aynı" haberini yorumladı. Nebiler, 1930'lar CHP'si ile günümüz CHP'sinin aynı olmadığını vurguladı.
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