Halil Nebiler yorumladı: "Yüzler farklı program aynı!"

Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Yüzler farklı program aynı" haberini yorumladı. Nebiler, 1930'lar CHP'si ile günümüz CHP'sinin aynı olmadığını vurguladı.

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Halil Nebiler, Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Yüzler farklı program aynı" haberini yorumladı. Nebiler, 1930'lar CHP'si ile günümüz CHP'sinin aynı olmadığını vurguladı.

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