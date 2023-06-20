Hasan Korkmazcan AYM'nin HDP kararını yorumladı: "Bu dava Avrupa'da açılsaydı HDP çoktan kapatılırdı"

Anayasa Mahkemesi, HDP’ye gelen hazine yardımlarının bloke edilmesi talebini reddetti. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ise bu konuda AYM’yi hatalı bulduğunu ve AYM’nin, HDP’nin kapatılması konusunda bir hukuk kurumu gibi hareket etmediğini ifade etti. Korkmazcan şunları kaydetti:

- Bu dava Paris’te, Berlin’de, Brüksel’de açılsaydı çoktan HDP’yi kapatma kararı verirlerdi. Olayın hukuk dışı bir süreç içinde ilerlemekte olduğunu görüyoruz. Anayasa Mahkemesi üyelerinin hangi saikle hareket ettiklerini kestiremiyoruz. AYM maalesef bu dosya üzerinden Türkiye yargısı olarak değil, terörün icatçısı ve koruyucusu çevrelerin anlayışı çerçevesinde hareket ediyor. HDP’nin kapatılmaması sürprizdir, hukuk dışıdır.