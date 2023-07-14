Görüş Alanı - 13 Temmuz 2023

Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konuşuldu.

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Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konuşuldu.

Konuklar:

• Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu

• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt

• Milat Gazetesi Yazarı Av. Ebubekir Elmalı • Gazeteci Şaban Sevinç

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