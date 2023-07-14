Görüş Alanı - 13 Temmuz 2023
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konuşuldu.
Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı programında bu hafta; Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konuşuldu.
Konuklar:
• Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu
• SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt
• Milat Gazetesi Yazarı Av. Ebubekir Elmalı • Gazeteci Şaban Sevinç
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