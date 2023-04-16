Türkiye seçime giderken hangi sorunlar öncelikli? - Fikir Meydanı - 15 Nisan 2023

Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.

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Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.

Konuklar:

Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu

• TİMAG Genel Başkanı Av. Ertuğrul Akar

• Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan

• Gazeteci - Yazar Doğan Çağlar

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