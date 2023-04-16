Türkiye seçime giderken hangi sorunlar öncelikli? - Fikir Meydanı - 15 Nisan 2023
Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.
Gündemin sıcak başlıkları Sinem Fıstıkoğlu'nun sunumuyla Fikir Meydanı'nda masaya yatırıldı.
Konuklar:
• Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu
• TİMAG Genel Başkanı Av. Ertuğrul Akar
• Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan
• Gazeteci - Yazar Doğan Çağlar
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