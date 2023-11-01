Bir Youtube kanalında konuşma yapan Prof. Dr. Celal Şengör çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Bu ülkeden umudumu kestim' diyen Celal Şengör'ün tüm açıklamaları aşağıda yer alan Youtube Shorts videosunda bulunuyor. İşte merak edilen konuşmanın yüm ayrıntıları...

Celal Şengör'den Çarpıcı Açıklamalar

'Bu ülkeden umudumu kestim' diyen Prof. Dr. Celal Şengör bakın hangi açıklamalarda bulundu: