Celal Şengör'den çarpıcı açıklamalar! 'Bu ülkeden umudumu kestim'

Celal Şengör bir Youtube kanalı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. 'Bu ülkeden umudumu kestim' diyen Celal Şengör'ün işte o konuşması...

Celal Şengör'den çarpıcı açıklamalar! 'Bu ülkeden umudumu kestim'
Celal Şengör'den çarpıcı açıklamalar! 'Bu ülkeden umudumu kestim'
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Bir Youtube kanalında konuşma yapan Prof. Dr. Celal Şengör çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Bu ülkeden umudumu kestim' diyen Celal Şengör'ün tüm açıklamaları aşağıda yer alan Youtube Shorts videosunda bulunuyor. İşte merak edilen konuşmanın yüm ayrıntıları...

Celal Şengör'den Çarpıcı Açıklamalar

Celal Şengör'den Çarpıcı Açıklamalar

'Bu ülkeden umudumu kestim' diyen Prof. Dr. Celal Şengör bakın hangi açıklamalarda bulundu:

Celal Şengör İstanbul depreminden kaçıyor! Celal Şengör'ün taşınacağı yeri Fatih Altaylı açıkladıCelal Şengör İstanbul depreminden kaçıyor! Celal Şengör'ün taşınacağı yeri Fatih Altaylı açıkladıYaşam
# celal şengör
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