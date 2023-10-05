Hristiyan Bir Ülkenin Bayrağında Ay Yıldız Bulunuyor! Demek O Yüzdenmiş

Dumlupınar Üniversitesi'nden Levent Mercin'in akademik makalesine göre Hristiyan bir ülkenin bayrağında ay yıldız bulunuyor. İlk defa duyan çoğu kişinin şaşırdığı bayrağında ay yıldız bulunan bu ülke ise Hırvatistan. Peki Hırvatistan bayrağında niçin ay yıldız motifi bulunuyor? İşte bayraktaki ay yıldız motifinin o gizemi...

Hırvatistan'ın Bayrağında Ay Yıldız Bulunuyor

Hırvatistan'ın Bayrağında Ay Yıldız Bulunuyor

Dergipark'ta yer alan bilgilere göre; 12. yüzyılda Hırvatistan o zamanki devletinin kullandığı sembol, kırmızı zemin üzerine (ay yıldız) 6 köşeli yıldız ve hemen onun altına bir hilal yerleştirilerek tasarlanmış bir form idi. Bu form içerisinde yer alan yıldız motifi, insan hayatının ve devletin devamlılığını ifade ediyor. Bayraktaki hilal motifi ise o hayatın, yani Hırvat Devleti'nin devamı için onu koruyan kutsal bir güç olarak sembolize edilmekteydi.

Dumlupınar Üniversitesi'nden Levent Mercin'in akademik makalesine göre; Hırvatlar, Hristiyan bir millet olsalar da bu ay yıldız motifini kullandılar. Hatta Türkler, Balkanları aldığı vakit, bayraklarında Hırvatların bayrağındakilere benzer ay yıldız formu olmasına rağmen, Hırvatlar önceden de kullandıkları büyülü ve hayatın simgesi olarak kabul ettikleri bu ay yıldız motifini kullanmaktan vazgeçmediler. Fakat bayraktaki ay yıldız motifi önceleri kullanılmasına rağmen şimdilerde satranç tahtası sembolü öne çıkıyor. Ayrıca bu ay yıldız motifi günümüzde Hırvatların yaşamının hemen hemen her alanına girdi.