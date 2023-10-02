Türkiye'deki En Tehlikeli Mahalleler Açıklandı! Bakın Hangi Mahalle İlk Sırada

Türkiye'deki en tehlikeli mahalleler gezginler tarafından merak ediliyor. Asayiş problemlerinin geçmiş zamandan bu yana yoğun olduğu bu mahallelerden kaçını biliyorsunuz? Türkiye'deki bilinen en tehlikeli mahalle sayılan Çinçin Mahallesi listenin başında yer alıyor. İşte Türkiye'deki en tehlikeli mahalleler listesinin devamı...

Türkiye'deki En Tehlikeli Mahalleler

Türkiye'deki En Tehlikeli Mahalleler

Türkiye'deki en tehlikeli mahalle sıralaması içerisinde yer alan yerlerin çoğunluğu İstanbul'da bulunuyor. Peki İstanbul'daki bu mahalleler hangileri? İşte tüm liste;

1- Çinçin Mahallesi: Ankara

2- Sutaşı / Samandağ: Hatay

3- Çilek Mahallesi: Mersin

4- Kadifekale: İzmir

5- Sarıgöl Mahallesi: İstanbul

7- Dolapdere: İstanbul

8- Çömlekçi: Trabzon

9- Tarlabaşı: İstanbul

10- Muhacir Pazarı: Konya

11- Gazi Mahallesi: İstanbul

12- Doğanlar Mahallesi: Konya

13- Faroz: Trabzon

14- Kuştepe: İstanbul

15- Kuyubaşı: Eskişehir

16- Hacıhüsrev: İstanbul

17- Hacıbekir Mahallesi: Van

18- Tepecik: İzmir