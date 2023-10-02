Türkiye'deki En Tehlikeli Mahalleler Açıklandı! Bakın Hangi Mahalle İlk Sırada
Asayiş haberlerinin yoğunluğuna göre Türkiye'deki en tehlikeli mahalleler belirlendi! Türkiye'deki en tehlikeli mahallesi hangisi? Sıralamada hangi mahalleler bulunuyor? İşte ayrıntılar...
Türkiye'deki en tehlikeli mahalleler gezginler tarafından merak ediliyor. Asayiş problemlerinin geçmiş zamandan bu yana yoğun olduğu bu mahallelerden kaçını biliyorsunuz? Türkiye'deki bilinen en tehlikeli mahalle sayılan Çinçin Mahallesi listenin başında yer alıyor. İşte Türkiye'deki en tehlikeli mahalleler listesinin devamı...
Türkiye'deki En Tehlikeli Mahalleler
Türkiye'deki en tehlikeli mahalle sıralaması içerisinde yer alan yerlerin çoğunluğu İstanbul'da bulunuyor. Peki İstanbul'daki bu mahalleler hangileri? İşte tüm liste;
1- Çinçin Mahallesi: Ankara
2- Sutaşı / Samandağ: Hatay
3- Çilek Mahallesi: Mersin
4- Kadifekale: İzmir
5- Sarıgöl Mahallesi: İstanbul
7- Dolapdere: İstanbul
8- Çömlekçi: Trabzon
9- Tarlabaşı: İstanbul
10- Muhacir Pazarı: Konya
11- Gazi Mahallesi: İstanbul
12- Doğanlar Mahallesi: Konya
13- Faroz: Trabzon
14- Kuştepe: İstanbul
15- Kuyubaşı: Eskişehir
16- Hacıhüsrev: İstanbul
17- Hacıbekir Mahallesi: Van
18- Tepecik: İzmir