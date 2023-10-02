Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2024 Listesi Açıklandı! Türkiye'den de O Üniversiteler Listede

Dünyanın En İyi ÜniversiteleriTimes Higher Education'ın yayınladığı Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2024 listesinde yer alan Türkiye'deki o üniversiteler ilk 500'e girdi. Peki sıralamada yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hangileri? Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2024 listesinde hangi üniversiteler var? İşte merak edilen sıralamanı ayrıntıları...

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Türkiye’den listede ilk 500’e giren 3 üniversite bulunuyor. 401-500 arasında yer alan 3 Türk üniversitesi Koç Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi.