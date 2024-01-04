İşte Türkiye'deki Öğrenci dostu şehirler

Türkiye'deki öğrenci dostu şehirler listesi belirlendi. Univerlist'in oylama sonucunda belirlediği listeye göre en öğrenci dostu şehir Eskişehir oldu. Peki sıralamada başka hangi şehirler bulunuyor? İşte elde edilen en son verilere göre Türkiye'deki öğrenci dostu şehirler listesi...

Türkiye'deki Öğrenci Dostu Şehirler

Eskişehir'in zirvede olduğu Türkiye'deki öğrenci dostu şehirler listesi aşağıdaki gibidir;

1. Eskişehir

2. Ankara

3. Antalya

4. Çanakkale

5. Muğla

6. İstanbul

7. Aydın