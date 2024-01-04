İşte Türkiye'deki Öğrenci dostu şehirler

2024'te öğrenci dostu şehirler merak ediliyor. Peki son verilere göre Türkiye'deki öğrenci dostu şehirler hangileri oldu? İşte merak edilen ayrıntılar...

İşte Türkiye'deki Öğrenci dostu şehirler
İşte Türkiye'deki Öğrenci Dostu Şehirler
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Türkiye'deki öğrenci dostu şehirler listesi belirlendi. Univerlist'in oylama sonucunda belirlediği listeye göre en öğrenci dostu şehir Eskişehir oldu. Peki sıralamada başka hangi şehirler bulunuyor? İşte elde edilen en son verilere göre Türkiye'deki öğrenci dostu şehirler listesi...

Türkiye'deki Öğrenci Dostu Şehirler

İşte Türkiye'deki Öğrenci dostu şehirler - Resim : 1

Eskişehir'in zirvede olduğu Türkiye'deki öğrenci dostu şehirler listesi aşağıdaki gibidir;

1. Eskişehir

2. Ankara

3. Antalya

İşte Türkiye'deki Öğrenci dostu şehirler - Resim : 2

4. Çanakkale

5. Muğla

6. İstanbul

7. Aydın

Türkiye'deki En Öfkeli 3 İl Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir İlk SıradaTürkiye'deki En Öfkeli 3 İl Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir İlk SıradaYaşam
# öğrenci # türkiye
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