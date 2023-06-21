Atatürk'ü kurtarmalı

Haftaya bayram.

Şimdiden kutlu olsun.

Bu pahalılıkta bayramlık, kurbanlık, hediyelik alabilene aşk olsun.

İktidarın keyfi yerinde.

Asgari ücrete asgari zam.

Geri kalan her şeye azami zam.

Muhalefet, “15.000 verecektik 2.000’e talim edin” diye sitem ediyor.

Yenilgiye seçmeni bahaneye devam.

Kırsal kesimlerde yaşayanlar 500 Lirayı harcayacak yer bulamıyorlar ya.

(Ben demedim; CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV’de dedi.)

500’ü harcayamayan 15.000’in turşusunu mu kuracak?

Kılıçdaroğlu’nun gerçeklerden bu kadar uzak olması şaşırttı.

Şaşırmayanlar ne dedi?

“Sen Gidersen Bu Kafayla Askere

Zor Alırsın Teskere!

500 lira verdin de kırsal kesimin en ücra köşesinde yaşayan harcayacak yer bulamadı mı?”

AKP yıllardır zengini zengin ediyor.

Yurttaşta harcayacak beş para bırakmadı.

Onlara yiyecek paketi dağıtıyor, kömür dağıtıyor, bağış yapıyor.

Dilenciye sadaka veriyor,

Karşılığında oy alıyor.

Seçimleri tıkır tıkır kazanıyor.

Ana muhalefet partisinin başındakiler saf mı uyanık mı?

Kimine göre iktidara çalışıyorlar.

CHP’li ahali maskeli balodaki konuklar gibi.

İçinde ne ararsan var.

Eskiden Kürtçüler çoktu. Kürtçülere yalakalık yapan “solcu”lar vardı.

Sonra AKP atıkları daldı.

Abdüllatif skandalının yankıları sürüyor.

Ya CHP’den milletvekili yapılan gericiler?

Yarın anayasayı değiştirecekler.

İslam Cumhuriyeti ilan etmeye kalkarlarsa hepsi onaylayacak.

Cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, devletçilik ve devrimcilik,

Ana muhalefet dahil hepsinde rafa kalkmış.

“HDP ile daha sıkı fıkı olalım, ‘sol’a açılalım, ‘sağ’dan oy alalım

AB’ye, ABD’ye, İngiltere’ye, NATO’ya, Emperyalizm’e biyat edelim.

Yanlış üzerine yanlış

Yenilgi üstüne yenilgi...

Yeni değil yanlışlar; Atatürk’ten bu yana gericiliğe verilen ödünler.



CHP yanlısı bildiğimiz gazeteciler bile sert eleştiriyor CHP’yi.

İsmail Saymaz, Uğur Dündar, Fatih Portakal

Melih Aşık, Deniz Zeyrek, Fatih Altaylı, daha niceleri...

Suskun taban sesini yükseltiyor:

Değişim! Değişim!

Tüzük örgüt yapısı, delege, tek adam sistemi değişsin!

Gençlik kollarından yetişenlere, kadınlara kapı aralansın!

Olmayacak duaya amin...

İki seçenek kaldı:

1. Atatürkçülerin bu partiyi sahte Atatürkçülerden kurtarması

2. Gerçek Atatürkçülerin Atatürk’ü bu partiden kurtarması

Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucuları bu koşullarda yönetime gelemez.

CHP kurtarılamaz.

Bu durumda:

Partisi, etnik kökeni, dini ve mezhebi ne olursa olsun tüm gerçek Atatürkçüler,

Atatürk ilkeleri etrafında birleşip, örgütlenmeli.

Çoban Yıldızı’nı takip etmeli.

Mücadeleyi yükseltmeli.

Atatürk’ü sahte Atatürkçülerden kurtarmalı...