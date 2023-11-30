İsveç'te Şimdi de Camiler Hedefte

Duydum ki unutmuşsun

ayağından asılan maketleri

Yakılan Kuranı Kerimleri

Edilen yeminleri

Kapatılmak istenen camileri

Duydum ki unutmuşsun...

İsveç'e NATO Üyeliği Sözü

Duydum ki, İsveç’e NATO üyeliğini onaylama sözü verilmiş. Bugünkü (30/11-2023)Aydınlık gazetesinin haberi şöyle:

“İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türk mevkidaşı Hakan Fidan’dan ülkesinin NATO üyeliğinin ‘birkaç hafta içinde’ onaylayacağına dair güvence aldığını söyledi.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Belçika’nın başkenti Brüksel’deki toplantısı öncesinde konuşan Billström, “Mevkidaşımla ikili görüşme yaptım. Bana İsveç’in NATO üyeliği onayının haftalar içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.” dedi. Basına kısa açıklama yapan Billström, şartlarla ilgili olarak “Elbette hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmiyoruz.” diye konuştu.

Billström, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile de görüştüğünü ve kendisinin de Macaristan’ın bu katılımı onaylayan “son ülke olmayacağını” doğruladığını belirtti. Finlandiya Bakanı Elina Valtonen da İsveç’in katılımının “Noel’den önce” yürürlüğe girebileceğini umduğunu söyledi.” (1)

Camiler Hedefte

İsveç’in 2. Büyük partisi İsveç Demokratları (SD) geçen hafta sonu (23 – 26 Kasım) kongrelerini yaptılar.

Partinin Genel Başkanı Jimmy Åkesson yaptığı konuşmada gene hoşnutsuzlara damardan şerbet verdi. En büyük parti durumundaki ve Müslüman oyların en büyük bölümünü toplayan Sosyaldemokratları İslamist olarak niteledi. Partiyi minnacık Yeni Nazi kökenli bir grup olmaktan İsveç’in 2. Partisi durumuna getiren başkan bu kez İslam düşmanlarının sırtını sıvazladı. Partisini en büyük parti haline getirmek için yapabildiği en iyi şeyi yaptı. Müslümanların hepsini şüphe altına alacak ifadeleri yeğledi.

Åkesson’un konuşmasından notlar:

“Ülkemize gelip yabancı ve emperyalist ideolojiye dayalı anıtlar dikilmesine karşıyız”

“Yeni camiler kurulmasına karşıyız. Var olanlar kontrol altında tutulmalıdır.”

“Cami binalarına el konmalı ve bunlar yıkılmalıdır. Buralarda antidemokratik, anti İsveçli, homofobik ve antisemitik propagandalar yapılıyor, İsveç toplumu hakkında yanlış bilgilendirme ve propaganda yapılıyor.”

“İslama ait minareler, kubbeler, hilaller ve diğer işaretler kaldırılmalıdır.”

Müslümanlar Endişeli

İsveç’teki Türk ve diğer Müslümanlar SD başkanının sözlerine yayın organlarında, sosyal medyada ve temsilcileri kanalıyla tepki gösteriyorlar.

İsveç’te ilk kurulan camilerden birisi Fittja Türk Camisi. Özellikle Konya Kululu yurttaşlarımızın bağışlarıyla yapılan caminin

İsveç’in ilk minareli camisi,

İsveç’in en yüksek minareli camisi!

İsveç’in ilk minareden ezan okunan camisi!

İsveç’in ilk kubbeli camisi!

İsveç’in ilk çinili camisi!

özellikleri taşıdığı bildiriliyor.

Kululuların binbir emekle inşa ettikleri camiyi yıktıracaklarını düşünemiyorum.

Merkez Parti’nin Kulu kökenli Başkanı Muharrem Demirok da sert tepki gösterdi.

Demirok Åkesson’un halkı kamplara böldüğünü söyledi.

İslam Düşmanı NATO'cular

İsveç hükümetinde Muhafazakarlar, Hıristiyan Demokratlar ve Liberaller yer alıyor. İsveç Demokratları da çoğunluğu olmayan bu koalisyon hükümetine, dört komisyon başkanlığı karşılığında, dışardan destek veriyorlar ve İsveç’in bir an önce NATO üyesi olmasını istiyorlar.

Soru şu:

Müslüman Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Müslüman AKP hükümeti cami ve Müslüman düşmanlarının isteklerini yerine getirecek mi?

Darısı Güney Kıbrıs'ın Başına

Hep söylediğim şeyi bir kez daha söylüyorum:

Erdoğan yönetimi Güney Kıbrıs’ı da NATO üyesi yapar mı yapar!

(1) https://www.aydinlik.com.tr/haber/fidandan-isvece-uyelik-taahhudu-436918