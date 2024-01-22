Kopenhag'da "Kış Işığı" şiirleri

Gitmiyor / Det går ikke

Cemal Süreya

Sen olmadan gitmiyor

taptığım yalnızlık bile.

Sen olmayınca gitmiyor

yenilerini tanıdığım acılar bile.

Sen olmadan gitmiyor

bıktığım, usandığım ölümler bile.

Sen olmadan gitmiyor

sokağa atılmış bir köpeğin hüznü bile.

Sen olmadan gitmiyor

nar ağacının altına çekilmek bile.

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Det går ikke

Det går ikke uden dig

Selv den ensomhed jeg elsker.

Det går ikke uden dig

Selv de nye smerter som jeg genkender.

Det går ikke uden dig

Selv de dødsfald, som jeg er træt af.

Det går ikke uden dig

Selv sorgen over en hund, der er smidt på gaden.

Det går ikke uden dig

Selv at trække sig tilbage under granatæbletræ.

Dancaya çeviren: Hüseyin Duygu

18 Ocak Perşembe akşamı Kopenhag’da “Kış Işığı” adıyla muhteşem bir şiir şöleni düzenlendi. Danimarka’daki şiirseverler bir araya gelerek Danimarkalı ve Türk şairlerin şiirlerini Türkçe ve Danca dinlediler. Kış Işığı şiir şölenine Türk Yazar Çevirmen Hüseyin

Duygu ve Dan Şair Niels Hav öncülük etti. Etkinlik, Karen Minde Kültür Evi ve Sydhavnens Kütüphanesi ve Kgs. Enghave Yerel Komitesi desteğiyle düzenlendi. İskandinavya’da kışlar soğuk, karanlık, sessiz ve bunaltıcıdır. Ama onlar için kötü hava yoktur kötü giyisi vardır. Bunalıma çare türlü etkinliklerdir. Karanlığı aydınlatırlar, sessizliği müziklerle şiirlerle yenerler. Gene öyle oldu. Danimarka Başkenti Kopenhag’da gönüller Danca ve Türkçe şiirler ve Türk tınılarıyla ısındı.

Biz hayattayken

[Özlediğimiz arkadaşlara]

O zamanlar çok fazla kırmızı şarap içerdik.

Boşaltırdık bütün şişeleri.

Hatırlıyor musun?

Sarhoş kafayla konuşur, gülüşürdük

mutluyduk çoğu şeyden habersiz olsak da,

ama en önemli şeyleri

yüzde yüze anlardık.

Aşk tek geçerli para birimiydi,

ulusal sınırların hiçbir önemi yoktu.

Şiddet, savaş, açgözlülük, evet aptallığa

Orta parmağımızı gösterirdik.

Bizim için bütün insanlar eşit doğardı

Kabul edilen bütün beklentileri ve haklarıyla.

Dost gözlerle bakardık karşılaştığımız yabancılara,

karşılıklı gülümsemelerle, öpücükler ve sigaralarla.

Gülen kişi bir öpücüğü hak eder.

Ağlayanın sevgiye ihtiyacı vardır.

Yoksulların yanında yer aldık.

Biz askerliğe karşıydık ve barışseverdik.

yerküreyi amaçsız dolaşmaya karar vermiştik

ve dünyayı ana üssümüz yapmıştık.

Gökyüzünün altında yüzdük

parlayan karanlık gecede -

cildimiz parlıyordu,

sıcacık ve pürüzsüz,

biz hayattayken.

Hatırlıyor musun?

Mutluluk ve mutsuzluk ikizdir.

Acı, inişli çıkışlı bir şekilde gelir.

Aydınlıktan içtik, karanlıktan içtik.

Hayal ettik ve şarkılar söyledik

biz hayattayken

hatırlıyor musun?

Niels Hav

Etkinliğe büyük ilgi

Salonu tıka basa dolduran izleyiciler arasında Türkiye Kopenhag Büyükelçisi Hakan Tekin, Kültür Müşaviri Derya Acar ve eski Emniyet Müşaviri ve yazar-şair Feyzullah Arslan’ın da bulunduğu çok sayıda Türk şiirseveri vardı.

Hüseyin Duygu’nun çevirdiği, Niels Hav, Pia Tafdrup, Sten Kaalö ve Laim Abdali’nin şiirleri Danca ve Türkçe okundu, Danimarka’da yaşayan Müzisyen Fuat Talay da sazı, sesi ve Türkiye türküleriyle geceye renk kattı. Etkinliğe katılması beklenen değerli ozan Peter Poulsen son anda hastalandığı için gelemedi. Onun bir şiirini de Hüseyin Duygu okudu.

Açılışta konuşan 1961 yılından beri Türkiye'ye otobüslerle turist götüren 88 yaşındaki Lars Thorkild Björn Dan - Türk dostluğunun edebiyat üzerinden sürdüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Açış konuşmasını yapan Hüseyin Duygu da konuşmasında, umutların yitirilmeye başlandığı karamsarlığın arttığı bir dünyada, şiir ve müzikle umudu, gelecek aydınlık günlere olan inancı vurgulamaya çalıştıklarını söyledi. Hüseyin Duygu etkinliğin sunuculuğunu da üstlenmişti.

Hüseyin Duygu Kimdir?

Yurtdışında kültür elçilerimiz vardır. Tanınmayan, bilinmeyen yazarlarımız, çizerlerimiz, çevirmenlerimiz... Eserler verirler, kültür etkinlikleri düzenlerler; haberimiz olmaz. Hüseyin Duygu da onlardan biri. Danimarka’daki yazın elçilerimizden... Tekirdağ-Saray 19 Ocak 1960 doğumlu. Dün (19 Aralık) 64. Yaşını kutlayan şairin yaşamı 12 Eylül 1980 Amerikancı Faşist darbe sonrası can derdiyle Meriç’i geçip Kopenhag’a uzanıyor. 1984 yılından beri Danimarka’da yaşıyor. Orada yüksek eğitim alıp Danimarka eğitim sisteminde 30 yıl çalıştı ve otuz yıldır şiirler yazıyor, Dancadan Türkçeye öyküler, şiirler çeviriyor.

Duygu, Aziz Nesin, Orhan Pamuk, Dursun Akçam, Osman Bolulu, Erdal Atabek, Kemal Özer gibi yazarlarla Kopenhag’da edebiyat sohbetleri düzenledi. Can Yücel, Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, Kemal Özer, Sezai Sarıoğlu, Özkan Mert, A. Kadir Bilgin, Aynur Uluç gibi şairleri Kopenhag Şiir Akşamlarına konuk etti. Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Melih Cevdet Anday, Kemal Özer, Cemal Süreya ve Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi gibi şairlerin şiirlerini Dancaya çevirdi.

İstanbul

Hiç tuhaf değil

iki kıtanın seni

kucaklaması

ve toprağın bölünemezdi

Büyük Deniz bunun için devreye girdi

Deniz şehri ikiye bölmüştü

bir aptallık yaptığını fark edince

kendisinden utanarak hemen

adını değiştirdi – bu mütevazı boğaz

senin ayaklarının altında akarken ve gecenin ganimeti de bereketliydi,

sen ise bir sabah vakti neşesiyle onları doyuruyorsun.

Senin bir şehir olduğunu kim iddia etmişti !

Bakışlarımız arasında büyüleyici İstanbul

eşsizce,

gururla duruyor.

Salim Abdali

Hüseyin Duygu’nun Meriç Nehrinden Kopenag'a Uzun Bir Yol, Yeni Bir Hayat, 2x 13 Danimarkalı ve Türk Şairler / 2x13 Danske og Tyrkiske Digtere, Bir Başka Gökyüzü – Danimarka Edebiyatından Portreler, Göçebe 2021 (Danca-Türkçe) ve İşkencenin Gerekçesi Yoktur (Danca – Der findes ingen undskyldning for tortur) ve Eğitim ve Uğraş Danışmanlığı, isimli kitapları var.

Duygu, Danimarka Yazarlar Birliği üyesi; bir ayağı Danimarka bir ayağı Türkiye’de olan yazar ve çevirmenimiz. Danimarka başkenti Kopenhag’da her yıl Türk ve Dan şairlerinin katıldığı şiir geceleri düzenlemeye öncülük ediyor. Otuz bir yıldır yapılan bu etkinlik artık Danimarka’da geleneksel haline geldi. Türkiye’de de zaman zaman benzeri etkinlikler düzenliyor.

Önemli Değil

Neresi olduğu

gerçekten önemli değil

eğer kuşlar şarkı söylüyorsa

eşekler yavruluyorsa

buğdaylar oluyorsa

eğer şiir yazılıyorsa

anne karnındaki çocuk tekme atıyorsa

havuç büyürse

dudaklar buluşuyorsa

eğer dostluklar varsa

solucan toprakta hareket ediyorsa

eğer ışık varsa

neresi olduğu

gerçekten önemli mi?

Sten Kaalø 2023

Sen bir cennetsin

Sen bir cennetsin

soluğunun esintisi

cildimin her yerinde,



nefesinle şekillenen

insanın içini ısıtan o hafif esinti

şimdi çıplak bedenimi sardı

teselli edici ve acıyı dindirici,

annemi anımsattı bana

dizimin ya da dirseğimin üstünü üflerdi,

tam orada, düşünce canımın yandığı yerde.



Nefesin sıcak bir şekilde dolaşıyor

cildim üzerinde, bu tüy gibi dokunuş

aramızda bir bağ oluşturuyor.

Sessizce öfkemi dindiriyorsun,

korkum ve gerginliğim, hiçbir şey

seni engellemiyor, sen çok güçlüsün,

tenimin üzerinde aldığın nefes

aklıma dokunuyor,

nefesin beşik gibi ve rahatlatıcı,

ışık beni öpüyor

hayallerimi öpüyor.

Pia Tafdrup

Doğum Günü

Doğum günü kutlamak sağlıklıdır

Yeni araştırmalar gösteriyor ki

doğum günü kutlayan insanlar

aslında daha uzun yaşıyorlar

Bunun tesadüf olması mümkün değil.

Danimarka İstatistik Kurumu sürekli bilgi topluyor

araştırma, öğretim ve bilgi amaçlı kullanım için.

İstatistikler yalan söylemez, doğum günü kutlamasını

çok kez yapanlar daha uzun yaşıyor.

En fazla doğum günü kutlayan

en uzun süre yaşar.

Doğum günü kutlamak sağlıklıdır.

Niels Hav

Doğum günün kutlu olsun, Hüseyin Duygu.

Nice şiirli müzikli mutlu umutlu aydınlık yaşlara...