Milas’ta 14. Karya Sempozyumu

Abdullah Gürgün

Abdullah Gürgün

4. Kuvvet

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Bu yılki “14. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu”  ABD'nin Kalifornia Üniversitesinden (Distingushed Professor / Ordinaryüs) Prof. Dr. Fikret Yegül ve İngiltere'den Oxford Üniversitesinden Afrodisias Kazısı Başkanı Prof. Dr. R.R.R. Smith'in onuruna düzenleniyor.

Düzenleme Kurulu Temsilcisi Olcay Akdeniz’den aldığımız bilgiye göre, bilimsel toplantının bu yılki ana teması "Karia'nın mozaikleri, duvar resimleri ve yer döşemeleri" olacak ve 1, 2 Eylül 2023 Cuma ve Cumartesi günleri Milas’ta Milashan Otel’de düzenlenecek. İki güne sığdırılacak olan yoğun programda yirmi sekiz bildiri sunulacak.

Katılımcılar arasında Türkiye, ABD, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya, Almanya ve Mısır olmak üzere sekiz değişik ülkeden, altı üniversiteden on iki kazı başkanı ve beş eski kazı başkanı bilim adamı bulunacak.

Bu önemli bilimsel etkinlik Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası, Uzun Yuva Naturel Sızma Zeytinyağı Şirketi gibi kurum ve kişilerin katkılarıyla düzenleniyor.

Sempozyum: TDK sözlüğüne göre, önceden tespit edilen bir alanda konuşmacıların bildiri sunarak katıldığı bilimsel toplantı; bilgi şöleni.

Milas’ta 14. Karya Sempozyumu - Resim : 1

Milas’ta 14. Karya Sempozyumu - Resim : 2

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