"NATO'ya evet"in düşündürdükleri

Abdullah Gürgün

Abdullah Gürgün

4. Kuvvet

Tüm Yazıları

Duydum ki unutmuşsun,

Yakılan kuranı kerimleri,

Camilere gelen tehditleri,

Asılan maketlerini, 

Çiğnenen resimlerini,

Sana edilen küfürleri,

Ne yanıtlar verdiğini,

Neler söylediğini,

Unutmuşsun.


Yazıklar olsun!


Unutan yalnız sen değilsin,

Senin unutman doğal,

Ya asıl unutmaması gerekenler?


Bir zamanlar,
Tam Bağımsız Türkiye için
Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal yürüyüşü yapanlar,

“Kahrolsun Emperyalizm”,

“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”,

NATO’ya Hayır”,

Sloganları atanlar,

ABD / NATO üslerinin kapatılmasını isteyenler,

“Yankee go home!” diyerek Conileri denize dökenler,

Amerikancı darbelerin zındanlarında yatanlar,

Amerikancı işkencecilerin tezgahlarından geçenler...


Çoğu unutmuşlar.

Yazıklar olsun!


Hani o

Antiemperyalist, 

Tam bağımsızlıkçı,

Atatürkçü,

“Altı Ok”çu,

Mahir Çayan’ın,

Deniz Gezmiş’in,
İbrahm Kaypakkaya’nın 

Arkadaşları,

Hani o sıkı  devrimciler?


Unutmuşlar.

Yazıklar olsun!


Bugün hâlâ kararlılıkla,

Emperyalizmle, işbirlikçileriyle, “böl ve yönet”le mücadele edenlere,

NATO’ya karşı çıkanlara,

Conilerin kafalarına çuval geçirenlere,

ABD / NATO üslerinin kapatılması için gösteriler yapanlara, 

Tam bağımsızlık için yürüyenlere,

Hâlâ yumruğu havada, başı dik, alnı açık olanlara,


Unutmayanlara,

Helal Olsun!


Gerçekten

Atatürk’ün izinden gidenlere,

Emperyalizme karşı, 

İşbirlikçilere ve paralı askerlere karşı, 

Mücadele edenlere,

Gerçek antiemperyalistlere,

Gerçek Devrimcilere,


Selam olsun!

Feda olsun!


Bir kez daha,
Bin kez daha:

Üsler kapatılsın!
NATO’dan çıkılsın!

ABD / NATO Türkiye’den Defol!

Kahrolsun Emperyalizm!
Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

 "NATO'ya evet"in düşündürdükleri - Resim : 1

# nato # isveç

Yazara Ait Diğer Yazılar

Stockholm Sendromu - NATO'yla aldatmak 01 Şubat 2024
Kimi kimleri seçelim 22 Ocak 2024
Kopenhag'da "Kış Işığı" şiirleri 22 Ocak 2024
Vikingler dişli ve dişçiydi 20 Ocak 2024
Zeytinspor Küllerinden Doğuyor 12 Ocak 2024
Kurallar Engelliler Belediyeler 06 Ocak 2024
Yazarlar
Metin Akgerman Metin Akgerman Yemen'deki haylaz ağabey neden mektup yazmaz?
Ragıp Ferda AYDINALP Ragıp Ferda AYDINALP Kürt sorunu mu, Amerika sorunu mu?
Murat İnce Murat İnce Kızıl Efe Efsanesi
Massimiliano Arif Ay Massimiliano Arif Ay İsrail ve NATO, İsviçre'nin Türkiye büyükelçisini cezalandırdı mı?
Gürkan Demir Gürkan Demir Türkiye ile İran Aynı Kaderi Bir Kez Daha Paylaştı
Çok Okunanlar
Altını olanlar dikkat! Talep patlaması...
Altını olanlar dikkat! Talep patlaması...
Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi...
Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi...
Bugün hava nasıl olacak? 1 şubat yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 1 şubat yurtta hava durumu...
İzmir'de metro istasyonunda bıçaklı kavga! 1 kişi öldü...
İzmir'de metro istasyonunda bıçaklı kavga! 1 kişi öldü...
Kar yağışı yolları kapattı! Vatandaşlara erzak ulaştırıldı...
Kar yağışı yolları kapattı! Vatandaşlara erzak ulaştırıldı...