"NATO'ya evet"in düşündürdükleri

Duydum ki unutmuşsun,

Yakılan kuranı kerimleri,

Camilere gelen tehditleri,

Asılan maketlerini,

Çiğnenen resimlerini,

Sana edilen küfürleri,

Ne yanıtlar verdiğini,

Neler söylediğini,

Unutmuşsun.



Yazıklar olsun!



Unutan yalnız sen değilsin,

Senin unutman doğal,

Ya asıl unutmaması gerekenler?



Bir zamanlar,

Tam Bağımsız Türkiye için

Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal yürüyüşü yapanlar,

“Kahrolsun Emperyalizm”,

“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye”,

“NATO’ya Hayır”,

Sloganları atanlar,

ABD / NATO üslerinin kapatılmasını isteyenler,

“Yankee go home!” diyerek Conileri denize dökenler,

Amerikancı darbelerin zındanlarında yatanlar,

Amerikancı işkencecilerin tezgahlarından geçenler...



Çoğu unutmuşlar.

Yazıklar olsun!



Hani o

Antiemperyalist,

Tam bağımsızlıkçı,

Atatürkçü,

“Altı Ok”çu,

Mahir Çayan’ın,

Deniz Gezmiş’in,

İbrahm Kaypakkaya’nın

Arkadaşları,

Hani o sıkı devrimciler?



Unutmuşlar.

Yazıklar olsun!



Bugün hâlâ kararlılıkla,

Emperyalizmle, işbirlikçileriyle, “böl ve yönet”le mücadele edenlere,

NATO’ya karşı çıkanlara,

Conilerin kafalarına çuval geçirenlere,

ABD / NATO üslerinin kapatılması için gösteriler yapanlara,

Tam bağımsızlık için yürüyenlere,

Hâlâ yumruğu havada, başı dik, alnı açık olanlara,



Unutmayanlara,

Helal Olsun!



Gerçekten

Atatürk’ün izinden gidenlere,

Emperyalizme karşı,

İşbirlikçilere ve paralı askerlere karşı,

Mücadele edenlere,

Gerçek antiemperyalistlere,

Gerçek Devrimcilere,



Selam olsun!

Feda olsun!



Bir kez daha,

Bin kez daha:

Üsler kapatılsın!

NATO’dan çıkılsın!

ABD / NATO Türkiye’den Defol!

Kahrolsun Emperyalizm!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!