Zeytinspor Küllerinden Doğuyor

“Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister.”

”Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”

“Spor ahlaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk

1960’lı yıllar...

Bafa gençliği fırtına gibi esiyor.

Bafa Gençlik Kolu Derneği lokal açıyor, kütüphanesi var, piyesler sahneye koyuyor, kültür

geceleri düzenliyor.

Voleybol sahamız var; pazar yerinin iki yanına iki kale yapılıyor.

Direkler yamuk yumuk..

Olsun...

Çim ne arar, bol taşlı toprak saha ve sahanın bir köşesi tabandan 3-4 metre yüksek bir

yamaç...

Olsun...

Futbol topu, ayakkabı, forma bulmak zor...

Olsun...

Köyün tüm çocukları yalın ayak başı kabak top koşturuyor sabahtan akşama dek.

Erdinç vardı; bizim Pele... Yalınayak kornerden gol atmasıyla öne çıkmıştı.

Bir futbol takımı kurma fikri doğuyor. Fikir babaları Gençlik Kolu Başkanı Nihat Gürgün ve

en güzel futbol oynayan arkadaşımız Haluk Sayım...

Haluk’un babası, o zamanın muhtarı Nazmi Sayım bu fikri destekliyor.

Adı ne olsun kulübün?

Bafa’nın zeytini meşhur. ZEYTİNSPOR olsun...

Renkleri: Zeytinin yaprakları yeşil çiçekleri beyaz ya; yeşil beyaz olsun.

Çalışmalar başlıyor.

Takım 1963 yılında kuruluyor.

Oturanlar; sağdan ve soldan 5. Abdullah Gürgün, tam arkamda Nihat Gürgün,

onun sağında 3. Haluk Sayım. Muhtar Nazmi Sayım oturanların sol başında. Sağ başta ilkokul

Kızılçullu Eğitim Enstitüsü mezunu öğretmenimiz Süleyman Aloğlu

Çok iyi futbolcular çıktı Zeytinspor’dan.

Başta Haluk Sayım, Orten Tekin, Refik (Kerimoğlu), Refik Barbaros, Mustafa Sert (Yüzbaşı),

Avni ve Uğur Tiryakioğlu, Mehmet ve Selahattin Dündar, Hüseyin Çalışkan, Turan Baş,

Muhittin Bölükbaş...

İsmet Sert hakemliğe meraklı. Siyah kumaştan güzel bir hakem giysisi diktiriyor kendine. Bir

de bekçi düdüğü. Fırrr! fırrrr! Mükemmel bir hakem oluyor.

Köyün tüm delikanlıları yeşil-beyaz formayı giymiştir mutlaka...

Daha küçücük çocukken başlanırdı Zeytinsporlu olunmaya ve Zeytinspor sevdasıyla spora.

Hatırlarım, arkadaşım Uğur çok mükemmel oynardı. Ama ufacıktı. Büyük İzmir takımları da

istemişti onu (örneğin Göztepe) ama babası sakatlanır diye korktu vermedi.

İngilizlerin sözüyle “centilmen (gentleman)” sporculardık. Kavga cingar olmazdı. Konuk

takımları ağırlamada kusur edilmezdi.

Çok başarılı maçlar yaptık.

Başta Milas ve Söke olmak üzere etraf ilçelerin takımlarıyla boy ölçüşürdük.

Doğrusu ben iyi oynayamazdım. Arkadaşım Turan Baş bana şut atmayı öğretmek için çok

çalıştı. Altı pastan bile topu havaya dikmeyi başarırdım.

Takıma girersem geride savunmada dururdum. Kaleciliğe de merak sardım. Milas’ta sağlam

bir takımın karşısında kaleye koydular. Neden öyle yaptılar, hala anlayamam. Deneyimsizim,

acemiyim, usta bir kaleci değilim; rakibimiz Milas’ın ciddi bir takımı. Onların sahasında ve onların seyircisinin karşısında oynuyoruz. Elim ayağıma dolandı. Ödüm koptu. Dizlerim

tutmaz oldu.

Yedi gol yedim ve futbol kariyerim bitti.

Bafa’daki maçlara bütün köy, kadın erkek, yaşlı genç gelirdi.

Amigomuz Çamur Şevket kara şarabı çeker taraftarları coştururdu.

Haluk’un babası Nazmi Dayı en heyecanlı taraftarımızdı. Sandalyeye oturur bacak bacak

üstüne atar, yerinde duramaz, ha bire tekme atar, yorum yapardı. Hele oğlu Haluk topu kaptı

mı, seyret Nazmi dayıyı artık:

- Hadi oğlum Haluk! Hadi oğlum Haluk!

Bir yandan da üstteki bacağıyla öndekini tekmeler,

- Hadi oğlum Haluk!

Tekmeyi yiyen,

- Yahu Nazmi Dayı, dur yahu, bana vuruyorsun, dese de gevrek gevrek güler herkesi

güldürürdü.

Yıllar geçti. İlgi azaldı. Zeytinspor yoksullaştı.

Belediyelerden, spor kurum ve kuruluşlarından, hükümetten bu tür kulüplere destek nerede?

Bazı iş insanlarının ufak tefek destekleriyle de değirmen dönmüyor.

Ama top yuvarlandı, devran döndü.

Zeytinspor dayanışma gecesi

Bir süredir sosyal medyada Zeytinspor’un yeni yöneticilerini ve en sıkı sevdalılarını

izliyorum.

Yeni Başkan Mutlu Mersin ve arkadaşları fırtına gibi esiyorlar.

Kendi göbeklerini kendileri kesmeye çalışıyorlar.

Canla başla...

Bir heyet halinde ve sistemli bir şekilde Bafalı, Bafa ve Bafa Zeytinspor sevdalısı esnafa,

dostlara, iş insanlarına ziyaretlerde bulunuyorlar. Destek arıyorlar, buluyorlar.

Bir de dostluk ve dayanışma gecesi düzenlediler. Dört dörtlük. Tüm belediye başkan ve

başkan adayları, meclis üyeleri ve seçimlerde aday olmak isteyen dostlar ve tüm Bafalılar

geceye katıldılar. Katkılarda bulundular.

Yeni yönetim bir de bağış kampanyası başlattı. Katıldık.

Tüm dostlarımızı BAFA ZEYTİNSPOR’a destek olmaya çağırıyorum.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin gene efendi, ahlaklı, sağlam sporcular olarak yetişmesine

katkımız olsun.

Mutlu Mersin ve arkadaşları

Vefalı ve cefalı Zeytinspor küllerinden doğuyor; omuz verelim.

Sağlam ve ahlaklı insanlar yetişmesi için Türkiye’nin tüm amatör takımlarına önem verilmeli.

Hesap bilgileri:

BAFA BELEDİYESİ ZEYTİN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Ziraat Bankası Selimiye-Milas- Muğla Şubesi

TR830001000987463900035001

(230111)