Baş zonklamasını bitiren lezzet! Çekirdeğinden kabuğuna karpuz reçeli nasıl yapılır?

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, baş ağrısı için doğal ilaçtır. Kabuklarından çekirdeklerine kadar reçelinde kullanılan karpuz tam magnezyum deposudur. Sinir sistemini güçlendirerek baş ağrısı ya da mide asidi dengesizliği gibi sağlık sorunlarını engeller.

Karpuz reçeli daha çok Ege ve Akdeniz yörelerindeki insanlar tarafından yapılır. Sıcak havalarda baş ağrısını engellediği gibi vücudun direncini de artırır. Sizler için mucize faydalarla dolu karpuz reçelinin tarifini derledik.

KARPUZ REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 dilim karpuz

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım su bardağı şeker

5 su bardağı su

YAPILIŞI

Bir tencerenin içine suyu ekleyin.

Su kaynarken içerisinde şeker limon suyu ve tarçını ilave edin.

Ardından karpuz dilimlerindeki kabukları ve çekirdekleri ayırıp et kısmını içine koyun sonra çekirdek ve kabukları da koyun.

Tencereyi derinden karıştırın. Biraz kaynamaya bırakın.

Süzgeç yardımıyla reçeli başka bir tencereye boşaltın.

Bir kez de böyle kaynatın. Ortalama 10 dakika sonra cam ve temiz kavanoza doldurun.

Afiyet şifa olsun...