Fasulye Ve Nohut Yemekleriyle Enfes Gidiyor! Katır Katır Yeşil Domates Turşusuna Sakın Bunu Koymayın

Kış aylarında sıklıkla yapılan fasulye ve nohut yemeklerinin yanına yakışan yeşil domates turşusunun en kritik noktasını sizler için ustalarından öğrendik. Ulusal.com.tr ekibi olarak katır katır yeşil domates tarifini haberin detayında anlattık.

Fasulye Ve Nohut Yemekleriyle Enfes Gidiyor! Katır Katır Yeşil Domates Turşusuna Sakın Bunu Koymayın
Katır Katır Yeşil Domates Turşusuna Sakın Bunu Koymayın
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Fasulye ev nohut gibi kış yemeklerinin yanına yakışan yeşil domates turşusu çok çabuk yumuşadığı için çoğu kişi tercih etmez. Ancak sizler için katır katır olan yeşil domates tarifini ustalarından öğrendik. Yeşil domates her ne kadar sert olsalar da turşu kurulumu sırasında yumuşarlar. işte yumuşamayan katır kutur tarif!

Yumuşamayan Yeşil Domates Turşusu Tarifi

Malzemeler

  1. 2 kilo küçük yeşil domates 
  2. 2 su bardağı sirke 
  3. 14 diş sarımsak
  4. 4 çorba kaşığı kaya tuzu 
  5. Bir demet maydanoz

Yeşil domates turşusu

Yapılışı 

  • Dilerseniz turşunun içine karnabahar ya da dolmalık biber de ekleyebilirsiniz. Ancak domatesi fazla yumuşatacak salatalık koymamanızı tavsiye ederiz. 
  • Domatesleri iyice yıkayın. Tam ortadan dörde bölün. Ardından içine ekstra koyacağınız malzemeleri de yıkayın. Plastik bidonun içine önce sarımsakları soyarak ekleyin. Maydanoz demetini yıkayın ve sarımsakların üzerine yarısını yerleştirin. Bidonun içine dilerseniz bir avuç haşlanmış nohut ekleyebilirsiniz. 
  • Domatesleri koyun ve bidonu yarıya kadar su doldurun. En üste kalan maydanozları koyup sirke ve kaya tuzunu ilave edin. Ancak kaya tuzu yoksa sakın normal tuz eklemeyin. Ardından bidonun ağzını kapatıp 15 gün boyunca gölge bir yerde bekletin. 
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