Fasulye Ve Nohut Yemekleriyle Enfes Gidiyor! Katır Katır Yeşil Domates Turşusuna Sakın Bunu Koymayın

Fasulye ev nohut gibi kış yemeklerinin yanına yakışan yeşil domates turşusu çok çabuk yumuşadığı için çoğu kişi tercih etmez. Ancak sizler için katır katır olan yeşil domates tarifini ustalarından öğrendik. Yeşil domates her ne kadar sert olsalar da turşu kurulumu sırasında yumuşarlar. işte yumuşamayan katır kutur tarif!

Yumuşamayan Yeşil Domates Turşusu Tarifi

Malzemeler

2 kilo küçük yeşil domates 2 su bardağı sirke 14 diş sarımsak 4 çorba kaşığı kaya tuzu Bir demet maydanoz

Yapılışı