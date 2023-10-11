Kantinci tostlarına 10 basan tarif! Hem yumuşacık hem dolgulu kavurmalı kaşarlı tost

Bir lezzetle nostalji yapmaya ne dersiniz! İşte kavurmalı kaşarlı tostun yapım sırları. Okul yıllarında kantin tostları hemen hemen herkesin damağında bir lezzet bir anı bıraktı. Çoğu zaman o lezzeti arıyoruz. Kantin tostundaki o paha biçilmez lezzeti sizler için derledik.

Yumuşacık ve Dolgulu Kavurmalı Kaşarlı Tost!

Hem okul beslenmesine hem iş yeri beslenmesine ekleyebileceğiniz ya da sabah kahvaltısı olarak tüketeceğiniz kavurmalı kaşarlı tostun en püf noktası taze ekmektir. Bayatlamış ekmekle yapıldığında ekmek çabuk kurur ve tost aşırı sert lezzetsiz meydana gelir. Bu yüzden bayat ekmekten tost yapılmaz. Bu kantincilerin ilk kuralıdır. Bunun yanı sıra tost makinesi önceden ısıtılmalı. Çünkü bu da ekmeklerin sertleşmesine neden olabilir.

Malzemeler

50 gram kavurma

50 gram kaşar

Bir tam taze ekmek

Ketçap

Yapılışı

Tost makinesini ısıttıktan sonra ekmeği ortadan bölüp iç kısmını açarak ısıtın. Bu hızla olmasını sağlayacak. Ardından içine biraz ketçap sıkıp dağıtın. Tost makinesini tereyağı ile yağladıktan sonra kaşarları ekmeğe yerleştirin. Bir iki dakika bekledikten sonra kavurmayı serpiştirin. Tost makinesini çok bastırmadan kapatın. Tekrar yağlayın. Yağlamanız ekmeği yumuşak tutar. Ancak tost makinesinin seviyesi asla yüksek olmamalı. Bu da kurumaya neden olur. 7 dakikada kantin tostunuz hazır.

Afiyet Şifa Olsun...