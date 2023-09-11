11 Eylül'de hangi barajda ne kadar su kaldı? İstanbul'un baraj doluluk oranları...

11 Eylül 2023 tarihi, İstanbul için sadece uluslararası olaylarla değil, aynı zamanda yerel öneme sahip bir konuyla da yakından ilişkilendirilebilir: baraj doluluk oranları. İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri olarak, su kaynaklarına olan ihtiyacını karşılamak için önemli bir mücadele verir. Bu mücadelede ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından işletilen barajlar, şehrin içme suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan hayati kaynaklardır.

İstanbul'un tarihi boyunca su kaynaklarına yönelik yaşadığı sorunlar, nüfusun sürekli artışı, sanayi sektörünün gelişimi ve iklim değişikliği gibi faktörlerle birleşerek daha karmaşık bir hal almıştır. Bu durum, baraj doluluk oranlarının İstanbul'un yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getirmiştir.

İSKİ tarafından işletilen barajlar, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan temel kaynaklardır ve aynı zamanda enerji üretimi için de kullanılırlar. Bu nedenle, baraj doluluk oranları hem su temini hem de enerji üretimi açısından kritik bir öneme sahiptir. Özellikle kurak dönemlerde düşen doluluk oranları, su kesintilerine ve enerji üretiminde sıkıntılara neden olabilir.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarını yakından takip etmek, şehrin sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, İSKİ'nin barajlardaki su seviyelerini düzenli olarak açıkladığı ve su tasarrufu kampanyalarını teşvik ettiği bir dönemde, 11 Eylül 2023 tarihi, İstanbul'daki barajların sağlığı ve şehirdeki su kaynaklarının geleceği için büyük bir anlam taşıyabilir.

11 EYLÜL'DE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Barajların doluluk oranları İstanbul için hayatî önem taşıyor. 11 Eylül 2023 günü itibariyle barajların genel doluluk oranları %27,08 oldu. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?