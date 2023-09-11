11 Eylül hava durumu! Şiddetli rüzgar bekleniyor
11 Eylül 2023 günü havaların nasıl olacağı merak konusu. Yazın bitmesiyle yaklaşık bir haftadır havaların hızlı soğuduğu Türkiye'de vatandaşlar en çok hava durumunu merak ediyor. Peki 11 Eylül günü hava durumu nasıl olacak?
Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ "RÜZGARA DİKKAT EDİN" DEDİ
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAKARYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 23°C
Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğu, Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- ERZURUM °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
- VAN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık