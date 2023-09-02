2 Eylül'de İstanbul'daki elektrik kesintileri! İstanbul'da elektrikler kesilecek ilçeler hangileri?

İstanbul'da elektrik kesintileriyle ilgili önemli bir duyuru geldi. Elektrik dağıtım şirketi, rutin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul'un belirli ilçelerinde geçici elektrik kesintilerinin olabileceğini bildirdi. Kesintilerin hangi ilçeleri etkileyeceği ve süreleriyle ilgili ayrıntıları öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.

İstanbul'da yaşayanlar için önemli bir duyuru: Elektrik kesintileri yaklaşıyor. Elektrik dağıtım şirketi, rutin bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde geçici kesintiler yapmayı planlıyor.

ELEKTRİĞİN KESİLECEĞİ İLÇELERİN VE MAHALLELERİN LİSTESİ

İstanbul'da yaşanacak kesintiler günlük hayatın bir parçası durumuna gelmiş olsa da hazırlıklı olmak da yarar var. Çok sayıda ilçe ve mahallede kesinti planlanıyor.

ARNAVUTKÖY

TAŞOLUK mahallesinde 09:00:00 -12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mahallesi ve 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLBAYIR Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY MERKEZ Mah., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mah., NENEHATUN Mah., YAVUZ SELİM Mah., İSLAMBEY Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HADIMKÖY Mah. 09:30:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

AMBARLI Mah. ve DENİZKÖŞKLER Mah. 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

BARBAROS Mah. ve KAZIM KARABEKİR Mah. 09:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

100. YIL Mah. 10:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YENİMAHALLE Mah. 12:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

BAHÇELİEVLER

SİYAVUŞPAŞA Mah. 09:00:00 - 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

GÜVERCİNTEPE Mah., KAYABAŞI Mah., ŞAMLAR Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

MURATPAŞA Mah. 12:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

ETİLER Mah. ve KÜLTÜR Mah. 09:00:00 - 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

TÜRKALİ Mah. 10:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ABBASAĞA Mah. 10:00:00 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

CİHANGİR Mah. ve KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mıh 11:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ASMALI MESCİT Mah., KULOĞLU Mah. ve TOMTOM Mah. 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FETİHTEPE Mah. ,HALICIOĞLU Mah. ve KEÇECİ PİRİ Mah. 10:00:00 - 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

KESTANELİK Mah. 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YALIKÖY Mah. 10:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

GÜMÜŞPALA Mah., AKŞEMSEDDİN Mah., İNCİRTEPE Mah. ve İNÖNÜ Mah. 00:00:00 - 02/09/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLKENT Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MEHTERÇEŞME Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

KARAYOLLARI Mah. ve YENİ MAHALLE Mah. 09:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

YEŞİLCE Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SEYRANTEPE Mah. ve YEŞİLCE Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLCE Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YEŞİLCE Mah. 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAMİDİYE Mah. ve MERKEZ Mah. 09:00:00 - 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAMİDİYE Mah. 09:30:00 - 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAMİDİYE Mah. 09:30:00 - 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ORTABAYIR Mah. ve TELSİZLER Mah. 10:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

HUZUR Mah. 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAZIM KARABEKİR PAŞA Mah. 10:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

SİLİVRİ

SELİMPAŞA Mah. 11:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

PİRİNÇÇİ Mah. ve ESKİ HABİPLER Mah. 09:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

HÜRRİYET Mah. ve ŞEMSİPAŞA Mah. ; SULTANGAZİ ilce ESENTEPE Mah. , UĞUR MUMCU Mah. 09:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU