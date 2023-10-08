20 FETÖ Mensubu Tutuklandı! Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandılar

Fetullahçı Terör Örgütü mensupları Edirne'den botla Yunanistan'a kaçmaya çalıştı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosnaköy yakınlarında yaptıkları kontrollerde, botla Meriç Nehri üzerinde bir grubu tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kayıtları olduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişlerden 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 kişiden 2'sinin gözaltı süresi savcılıkça uzatıldı, biri de salıverildi.