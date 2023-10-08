İsveç'te Yine PKK Skandalı!
İsveç'te PKK yandaşları sokakta gösteri düzenlendi. Türkiye karşıtı sloganlar atarak terör örgütü propagandası yapıldı. İsveç polisi de izledi.
İsveç sokakları, terör örgütü PKK/YPG'nin yeni provokasyonuna sahne oldu.
PKK/YPG yandaşları, Norra Bantorget Meydanı'nda toplandı. Grup, terör örgütünü simgeleyen flamalar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak İsveç Meclisi'ne kadar yürüdü.
PKK/YPG yandaşları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan attı.
İsveç polisi, terör yandaşlarının yürüyüşlerini engelsiz tamamlamaları için önlem alarak güzergahtaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.
İsveç'te son bir ayda PKK/YPG yandaşları 3 kez benzer provokasyonlara imza atmıştı.
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