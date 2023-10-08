İsveç'te Yine PKK Skandalı!

İsveç'te PKK yandaşları sokakta gösteri düzenlendi. Türkiye karşıtı sloganlar atarak terör örgütü propagandası yapıldı. İsveç polisi de izledi.

İsveç'te Yine PKK Skandalı!
Son Güncelleme:

İsveç sokakları, terör örgütü PKK/YPG'nin yeni provokasyonuna sahne oldu.

PKK/YPG yandaşları, Norra Bantorget Meydanı'nda toplandı. Grup, terör örgütünü simgeleyen flamalar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak İsveç Meclisi'ne kadar yürüdü.

PKK/YPG yandaşları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan attı.

İsveç polisi, terör yandaşlarının yürüyüşlerini engelsiz tamamlamaları için önlem alarak güzergahtaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.

İsveç'te son bir ayda PKK/YPG yandaşları 3 kez benzer provokasyonlara imza atmıştı.

Kahramanlar Operasyonu'nda 2 Bin 554 Kişi Yakalandı!Kahramanlar Operasyonu'nda 2 Bin 554 Kişi Yakalandı!Gündem
# isveç # pkk # terör örgütü
Çok Okunanlar
Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı!
Bu geceye dikkat edin! Meteoroloji o illeri uyardı!
İşte Zafer Partisi'nin İsrail Sevgisi
İşte Zafer Partisi'nin İsrail Sevgisi
İSKİ açıkladı: Barajlarda su yeniden azaldı! Su oranı kaça düştü?
İSKİ açıkladı: Barajlarda su yeniden azaldı! Su oranı kaça düştü?
Bugün hangi ilde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 8 Ekim'de yaşanan depremler...
Bugün hangi ilde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 8 Ekim'de yaşanan depremler...
Adıyaman'da Korkutan Deprem!
Adıyaman'da Korkutan Deprem!
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek: Filistin Mücadelesi İnsanlığın Mücadelesidir!" Doğu Perinçek: Filistin Mücadelesi İnsanlığın Mücadelesidir!" Ev Yapımı Turşulara Dikkat! Kansere Yol Açıyor Ev Yapımı Turşulara Dikkat! Kansere Yol Açıyor