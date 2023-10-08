Kahramanlar Operasyonu'nda 2 Bin 554 Kişi Yakalandı!

Yurt genelinde başlatılan Kahramanlar Operasyonu devam ediyor. Operasyonlar kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari kişi yakalandı.

Kahramanlar Operasyonu'nda 2 Bin 554 Kişi Yakalandı!
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Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt genelinde başlatılan Kahramanlar Operasyonu, güvenlik güçlerinin tüm kararlılığıyla devam ediyor. Operasyondaki son gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

2 Bin 554 Kişi Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 81 ilde operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari şahsın yakalandığını, bunlardan 12'sinin 10 yıldan uzun zamandır, 91'inin ise 5 ila 10 yıl arası süredir arandığını bildirdi.

Operasyonları düzenleyen polis ve jandarma ekiplerini de tebrik eden Ali Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # pkk # terör # Ali Yerlikaya
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