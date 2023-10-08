Kahramanlar Operasyonu'nda 2 Bin 554 Kişi Yakalandı!

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt genelinde başlatılan Kahramanlar Operasyonu, güvenlik güçlerinin tüm kararlılığıyla devam ediyor. Operasyondaki son gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2️⃣5️⃣5️⃣4️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️



Yakalanan şahıslardan:

📌 1️⃣2️⃣’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,

📌 9️⃣1️⃣’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,

📌 2️⃣4️⃣5️⃣1️⃣’inin ise 0 ile 5 yıl… pic.twitter.com/9rAs9WkUXF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2023

2 Bin 554 Kişi Yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 81 ilde operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari şahsın yakalandığını, bunlardan 12'sinin 10 yıldan uzun zamandır, 91'inin ise 5 ila 10 yıl arası süredir arandığını bildirdi.

Operasyonları düzenleyen polis ve jandarma ekiplerini de tebrik eden Ali Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.