Adıyaman'da Korkutan Deprem! Kandilli Rasathanesinden Açıklama Geldi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden depremin detaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

Adıyaman'da Korkutan Deprem! Kandilli Rasathanesinden Açıklama Geldi
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Adıyaman'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 01.01'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden de açıklama yapıldı.

Adıyaman Korkutucu Depremle Sarsıldı!

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 01.01'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklanırken depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Merkez üssünün Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olarak açıklandığı deprem başta Malatya olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Bugün hangi ilde deprem oldu? Deprem hissedildi mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 8 Ekim'de yaşanan depremler...Bugün hangi ilde deprem oldu? Deprem hissedildi mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 8 Ekim'de yaşanan depremler...Yurt
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