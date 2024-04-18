23 Nisan'da 23 gemi halkın ziyaretine açılacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisin açılışının 104’üncü yıl dönümünün tüm yurtta coşkuyla kutlanacağı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Millî Savunma Bakanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlayacağız."

23 NİSAN'DA 23 GEMİ İLE 23 LİMAN ZİYARETİ

Deniz Kuvvetleri tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkın ziyaretine açılacak.

23 Nisan'da düzenlenecek diğer etkinlikler:

*Çanakkale’de SOLOTÜRK ile Antalya’da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi,

*Düzce’de 3 uçak ile muharip uçak geçişi yapılacaktır.

*Çanakkale Kara Muharebeleri Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında 24-25 Nisan’da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale’de (Şehitler Abidesi) gösteri uçuşları yapılacaktır.