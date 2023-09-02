Acı haberi AFAD duyurdu! Bir vatandaş göçük altında kalarak hayatını kaybetti

Sabah saat 11:00 gibi Çankırı ilinde altyapı çalışmasına başlandı. Ancak bu sırada herkesi korkutan bir durum meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında kayan toprak sonrası yaşanan göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan vatandaşın hayatını kaybettiğini ise AFAD sosyal medya hesabından paylaştı. Göçüğe önce çalışanlar sonra AFAD, İtfaiye, Emniyet ve 112 ekipleri müdahale etti.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Alt yapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi. M.Ş.Y. ile A.Ş. isimli iki işçi kayan toprağın altında kaldı. Yaralı işçiler vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İŞTE AFAD'IN ACI HABER DUYURUSU

Bugün saat 11.00 sularında Çankırı ilimiz Merkez ilçesi Abdulhalik Renda mahallesinde altyapı çalışması sırasında bir göçük meydana gelmiştir.

Göçük altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Olay bölgesine;

▪️ AFAD

▪️ İtfaiye

▪️ Emniyet

▪️ 112 ekipleri sevk edilmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Gelişmeler takip edilmektedir.