Telefonla konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı! Hayatını kaybetti
Önceki gün Adana'da kaldırımda telefonla konuşurken aniden silahlı saldırıya uğradı. 42 yaşındaki İbrahim Taşkıran'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde telefonda konuşan İbrahim Taşkıran'a (42), motosikletten inen zanlı tarafından 2 tabancayla birden ateş açıldı.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ!
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Taşkıran, sevk edildiği Yüreğir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı ve motosikleti kullanan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtta, motosikletten inen kasklı şüphelinin ateş ettikten sonra kaçtığı, sürücünün ise yoluna devam ettiği görülüyor.
# Adana # adana # silahlı saldırı