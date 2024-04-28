Adana'da on binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Opearsyonda, 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da on binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sucuzade Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler F.A, E.İ. ve E.M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu3 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana # operasyon # seyhan
Çok Okunanlar
Bölücü terör örgütüne Bozdoğan-30 operasyonu!
Bölücü terör örgütüne Bozdoğan-30 operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı El-Kebir ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı El-Kebir ile görüştü!
İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası için yine sokaklara indi!
İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası için yine sokaklara indi!
3 terörist etkisiz hale getirildi!
3 terörist etkisiz hale getirildi!
Sakarya'da korkunç kaza!
Sakarya'da korkunç kaza!
Öne Çıkanlar ABD yanıyor! Filistin destekçileri sahaya indi! ABD yanıyor! Filistin destekçileri sahaya indi! Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması! Galatasaray'da Dursun Özbek’ten adaylık açıklaması!