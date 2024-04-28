Adana'da on binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Opearsyonda, 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sucuzade Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheliler F.A, E.İ. ve E.M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı