Afyonkarahisar'da deprem oldu

AFAD açıkladı, Afyonkarahisar'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 6.5 kilometre olarak kaydedildi.

Afyonkarahisar'da deprem oldu
deprem

AFAD X üzerinden vatandaşlara açıkladı, Afyonkarahisar'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 6.5 kilometre olarak kaydedildi.

7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler açıklandı!7 büyüklüğünde deprem olacak şehirler açıklandı!Yaşam
# Afyonkarahisar # deprem
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