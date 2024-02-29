Afyonkarahisar'da deprem oldu
AFAD açıkladı, Afyonkarahisar'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 6.5 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD X üzerinden vatandaşlara açıkladı, Afyonkarahisar'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 6.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 29, 2024
CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR) https://t.co/HAmsdLEoxT
29.02.2024, 15:42:24 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 6.5 km#Kandilli
# Afyonkarahisar # deprem