Akçakoca'da Ekim Ayında Denize Girdiler

Doğu'da soğuk hava batıda güneşli hava hakimdi. Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'da etkili olan sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Akçakoca'da Ekim Ayında Denize Girdiler

Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'da, sonbaharda sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koştu.

Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı fırsat bilenler sahil şeridinde keyifli vakit geçirdi.

Hafta sonu tatili için ilçeye gidenler, ekim ayında denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı.

Denize girmeyenler balık tutmayı ve sahildeki çay bahçelerinde dinlenmeyi tercih etti.

İlçede hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.

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