Gaziantep'te Tarihi Eser Operasyonu! 245 Sikke Ele Geçirildi

Yurt genelinde tarihi eser kaçaklığıyla mücadele kapsamına çalışmalar devam ediyor. Son çalışmalar neticesinde Gaziantep'te bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

245 Sikke Ele Geçirildi!

Şüphelinin evine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarına ilişkin Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi.

Açıklamada, söz konusu şüphelinin ekipler tarafından gözaltına alındığı ayrıca evde yapılan aramada da tarihi olduğu değerlendirilen 245 sikkenin ele geçirildiği ifade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.