Altındağ’da engellilere yönelik KPSS kursu başlıyor

Altındağ Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik E-KPSS Hazırlık Kursu düzenlenecek.

Altındağ Belediyesi tarafından engelli bireylerin Türkiye geneli istihdamına yönelik E-KPSS Hazırlık Kursu başlatılıyor. Toplam üç merkezde düzenlenecek kurslara kayıtlar başladı. Kurslardan en az yüzde 40 ve üzeri engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları faydalanabilecek. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatı ile bu yıl da başlayacak olan kurslar, memur olmak isteyen ancak engeli ya da maddi imkansızlıkları sebebiyle kursa gidemeyen memur adaylarına büyük kolaylık sağlayacak.

E-KPSS Hazırlık Kursu için başvuru ve kayıt süreci başladı. Kurslar, Önder Gençlik Merkezi, Aydınlıkevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Karapürçek Mimar Başak Cengiz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde verilecek. Kurslar, haftada 3 gün 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

"ALTINDAĞ'DA YAŞAYAN ENGELLİ KARDEŞLERİMİZDEN BU KONUDA ÇOK YOĞUN BİR TALEP VAR"

E-KPSS Hazırlık Kursu’na Altındağ’da ikamet eden engelli vatandaşların ilk günden itibaren büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Başkan Balcı, şu sözleri söyledi:

- Altındağ’da yaşayan engelli kardeşlerimizden bu konuda çok yoğun bir talep vardı. Kimisi engeli nedeniyle, kimisi ise imkanları olmadığı için kursa gidemiyor ve kaynaklardan faydalanamıyordu. Altındağ’da engelleri aşacağımıza söz vermiştik. Aynen söz verdiğimiz gibi bu engeli de yıllardır aşıyor ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Altındağ’da engelli olmak hiçbir şeye engel değil.

Balcı, memur olma hayali kuran engelli vatandaşların mahallelerinde bulunan Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi’ne giderek bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.