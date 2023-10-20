Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! 7 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce sınırında zincirleme trafik kazası oldu. Kazada 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! 7 Kişi Yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde 11 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelince Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın bir süre kontrollü sağlanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

TAG Otoyolu'nda Korkunç Kaza! 5 Kişi Hayatını KaybettiTAG Otoyolu'nda Korkunç Kaza! 5 Kişi Hayatını KaybettiGündem

Kaynak: CCTV

# Düzce # Anadolu Otoyolu # zincirleme kaza
Çok Okunanlar
İzmir'de Deprem Oldu!
İzmir'de Deprem Oldu!
Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!
Ersin Tatar'dan Filistin Açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından Tezkere Açıklaması!
Dışişleri Bakanlığından Tezkere Açıklaması!
Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?
Futbolu Kim Buldu ve İcat Etti?
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Öne Çıkanlar İsrail Büyükelçiliği'nin Whatsapp Grubundan Haberleri Alan Gazeteciler Kim? İsrail Büyükelçiliği'nin Whatsapp Grubundan Haberleri Alan Gazeteciler Kim? Kayısı çekirdeği mucizesini duymak ister misiniz? Kayısı çekirdeği mucizesini duymak ister misiniz?