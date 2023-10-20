Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza! 7 Kişi Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce sınırında zincirleme trafik kazası oldu. Kazada 7 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde 11 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelince Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın bir süre kontrollü sağlanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: CCTV