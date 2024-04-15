Antalya Manavgat'ta orman yangını çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun mahallesinde bulunan ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk yardım ekibi ve çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına erken müdahale edilmesi, hasarın büyümesini önledi.
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