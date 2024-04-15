Antalya Manavgat'ta orman yangını çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun mahallesinde bulunan ormanlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk yardım ekibi ve çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına erken müdahale edilmesi, hasarın büyümesini önledi.