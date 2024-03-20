Antalya'da feci trafik kazası! 9 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Öğrenci servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Antalya'da feci trafik kazası! 9 kişi yaralandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Serik ilçesinde Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 07 C 82165 plakalı öğrenci servisi ile Mahmut Y'nin kullandığı 50 MA 1645 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, öğrenci servisindeki 12 çocuktan Ramazan K, Nihal Nur Ü, Ümmü B, Alperen K, Fatma A, Bahriye T, Fatmanur G, Zeynep G. ile minibüs sürücüsü Mahmut Y. yaralandı.

Ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHKP-C'ye bir darbe daha: 18 kişi gözaltına alındı!DHKP-C'ye bir darbe daha: 18 kişi gözaltına alındı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# antalya # serik # trafik kazası
Çok Okunanlar
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
Ersen Martin hayatını kaybetti
Ersen Martin hayatını kaybetti
7 Ekim'den bu yana bir ilk! Çin ve Hamas resmen görüştü
7 Ekim'den bu yana bir ilk! Çin ve Hamas resmen görüştü
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Öne Çıkanlar Ticaret Bakanı: "Et fiyatlarında az bir şey artış oldu" │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Ticaret Bakanı: "Et fiyatlarında az bir şey artış oldu" │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta deprem!