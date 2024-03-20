Antalya'da feci trafik kazası! 9 kişi yaralandı

Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Serik ilçesinde Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 07 C 82165 plakalı öğrenci servisi ile Mahmut Y'nin kullandığı 50 MA 1645 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, öğrenci servisindeki 12 çocuktan Ramazan K, Nihal Nur Ü, Ümmü B, Alperen K, Fatma A, Bahriye T, Fatmanur G, Zeynep G. ile minibüs sürücüsü Mahmut Y. yaralandı.

Ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.