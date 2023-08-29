Antalya'da ulaşım çilesi! Vatandaşlar planlama ve denetim istiyor

İşe ya da hastane randevusuna yetişmeye çalışanlar, telefon uygulamasına güvenip yola çıkıyor. Ancak boşuna. Gecikmeler yüzünden duraklarda bekleme süresi giderek uzuyor. Gelen otobüsler ise tıklım tıklım dolu geliyor. Otobüslerde tartışmalar, kavgalar eksik olmuyor. Sürücüsünden yolcusuna ulaşım çilesinin yaşandığı bu yer, Antalya.

Kent içi toplu ulaşımda bir süredir sorunlar yaşanıyor. Otobüsü yol kenarına çekip seferi bırakan sürücülerden, balık istifi kalabalıkta yol çilesi çeken yolculara kadar, sinirler gerilmiş durumda. Sürücüler ile vatandaşlar arasında yaşanan sert tartışmalar sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor. Ulaşımda vatandaşın huzuru kalmadı.

Şikâyet ve danışma hattına telefon yağıyor. Yanıt ise genellikle ‘araç arızalandı’ oluyor. Hele mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklarda bazı otobüslerde klima çalıştırılmaması da vatandaşı isyan ettiriyor. Tartışmalar büyüyor.

Büyükşehir Belediyesi yeni otobüsler hizmete soktuğunu duyurdu. Yoğun hatlara takviye yapıldı. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, çalıştıracak şoför bulunamadığını açıkladı.

Kent, 2 milyon 688 bin kişilik yerleşik nüfusa ek olarak yılda 23,5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyle toplamda 25 milyona ev sahipliği yapıyor. Bu kalabalık nüfus daha fazla hizmet bekliyor.

Geçtiğimiz ay toplu ulaşım ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı. Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL’ye, 4 TL olan öğrenci 6,5 TL’ye, 8 TL 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 TL’ye yükseldi. Kredi kartı ile ödemeler ise 18 TL olarak belirlendi. Vatandaş parasıyla rezil olmak istemiyor.

Vatandaşlar ulaşımda planlama, denetim ve hizmet istiyor.