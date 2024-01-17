Bağlar Belediyesine rüşvet operasyonu! Şüphelilerin 10 yıl hapsi istendi

AK Partili Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve yöneticileri hakkında açılan rüşvet soruşturmasında iddianame hazırlandı.

Savcı “görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak ve rüşvet” suçundan şüpheliler hakkında 10 yıl hapis istedi.

Bir iş insanının inşat işi için belediyeye başvurmasının ardından, Başkan Yardımcısı Sıddık Aycıl ile İmar Müdürlüğü çalışanı Fırat Kılıç’ın yüklü miktarda rüşvet talep ettiği belirlendi.

Hüseyin Beyoğlu’nun yardımcısı Sıddık Aycıl ve Fırat Kılıç tutuklandı. Beyoğlu’nun ise ifadesi alınarak yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.