Batman Hasankeyf'te Kazı Çalışmaları Geçmişe Işık Tutuyor
Batman Hasankeyf'deki arkeolojik kazılar, geçmiş medeniyetlere ait izleri gün yüzüne çıkarıyor. Hasankeyf, Mezopotamya tarihine ışık tutuyor.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 12 bin yıllık medeniyetin izleri var.
1984'te başlayan ve çeşitli medeniyetlere ait kalıntılara ulaşılmasını sağlayan kazı çalışmaları, bu yıl kale bölgesinde yoğunluk kazandı.
İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hasankeyf Mezopotamya tarihine ışık tutuyor.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Zekai Erdal, kazı çalışmalarının amacının İslam medeniyetine ait taşınmaz eserlerin izlerini bulmak olduğunu da söyledi.