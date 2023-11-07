Galataport Satılıyor Mu? İşte Çarpıcı İddianın Ayrıntıları

Bloomberg, İstanbul'daki Galataport'la ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

İş insanı Ferit Şahenk'in Katar Varlık Fonuyla Galataport satışını görüştüğü iddia edildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Şahenk, Katar Varlık Fonu’nun Galataport’u satın alma konusundaki ilgisini ölçmek için Katar Yatırım Otoritesi’ne başvurdu.

Şahenk, inşası için 1,02 milyar avro yani 1,1 milyar dolar kredi kullandığı Galataport'un olası satışından elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.

Galataport projesinin kısmen kredi ile finanse edildiğini ve Şahenk’in olası bir satıştan elde edilecek geliri bu borcu ödemek için kullanmayı planladığını belirten kişiler, görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini söyledi.