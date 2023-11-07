Galataport Satılıyor Mu? İşte Çarpıcı İddianın Ayrıntıları

Katar Varlık Fonu, Galataport’u satın alabilir. İddia Bloomberg'e ait. Yayınlanan habere göre Ferit Şahenk, Katar Varlık Fonuyla Galataport satışını görüşüyor. Şahenk'in satıştan elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında kullanması bekleniyor.

Galataport Satılıyor Mu? İşte Çarpıcı İddianın Ayrıntıları

Bloomberg, İstanbul'daki Galataport'la ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

İş insanı Ferit Şahenk'in Katar Varlık Fonuyla Galataport satışını görüştüğü iddia edildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Şahenk, Katar Varlık Fonu’nun Galataport’u satın alma konusundaki ilgisini ölçmek için Katar Yatırım Otoritesi’ne başvurdu.

Şahenk, inşası için 1,02 milyar avro yani 1,1 milyar dolar kredi kullandığı Galataport'un olası satışından elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.

Galataport projesinin kısmen kredi ile finanse edildiğini ve Şahenk’in olası bir satıştan elde edilecek geliri bu borcu ödemek için kullanmayı planladığını belirten kişiler, görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini söyledi.

Evlilik Kredisi Vaatlerine Dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı UyardıEvlilik Kredisi Vaatlerine Dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı UyardıGündem
# galataport # Ferit Şahenk # katar
Çok Okunanlar
Dilan Polat İfşa Oldu!
Dilan Polat İfşa Oldu!
Dilan Polat 4 Yaşındaki Oğlu Milan'da Mı Cezaevine Girecek?
Dilan Polat 4 Yaşındaki Oğlu Milan'da Mı Cezaevine Girecek?
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Güncel Oranı Paylaştı, Bir Türlü Artmıyor! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı?
Öne Çıkanlar Ak Parti Filistin'e Destek Değil Şov Peşinde! | Ulusal Haber Ak Parti Filistin'e Destek Değil Şov Peşinde! | Ulusal Haber Limondan Alacağınız Maksimum Lezzet! Limondan Alacağınız Maksimum Lezzet!