Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?

İstanbul'da rüzgar ve yağış hafifleri, yeni hafta da soğuk başlıyor. Peki haftanın ilk iş günü ve hafta içi hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

27 İl İçi Sarı ve Turuncu Kodlu uyarı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak,Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

Cuma Günü İstanbul 18 Derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 7 Günlük hava tahmin raporuna göre,

İstanbul'da bugün havanın 7 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Salı günü hava sıcaklığı 15 derecelere kadar yükselecek.

Çarşamba günü ise sıcaklıklar 2 derece azalırken yağmur geçişleri olması bekleniyor.

Perşembe günü yağış beklenmiyor.

Cuma günü ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 18 dereceler görülecek.