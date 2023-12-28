Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İller Hissetti? 28 Aralık 2023 Günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Yaşanan Depremler...

Türkiye'de deprem verileri konusunda en güvenilir olan iki kurum AFAD ve Kandilli Rasathanesidir. Yaşanan depremleri anlık olarak kaydeder ve kamuoyu ile paylaşırlar. Vatandaşlar son gerçekleşen depremleri öğrenmek için bu iki kuruma bakabilirler. Peki 28 Aralık 2023 günü hangi illerde deprem yaşandı? Bu depremler kaç şiddetinde oldu ve hissedildi mi?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

28-12-2023 10:16:54 38.31 38.2197 7.79 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya) 614310

28-12-2023 09:32:53 39.1011 27.5536 8.45 ML 1.7 Soma (Manisa) 614309

28-12-2023 08:44:20 38.5139 40.2669 7.41 ML 2.9 Genç (Bingöl) 614308

28-12-2023 07:46:49 38.9606 27.9089 1.72 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 614307

28-12-2023 07:37:19 38.3286 37.6606 7 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) 614306

28-12-2023 07:27:44 38.2331 38.0519 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 614305

28-12-2023 06:35:12 38.2731 39.5058 7 ML 1.7 Maden (Elazığ) 614304

28-12-2023 05:40:16 39.4219 43.1325 7 ML 1.3 Hamur (Ağrı) 614303

28-12-2023 05:05:01 34.8114 26.6697 6.5 ML 2.6 Akdeniz - [220.44 km] Datça (Muğla) 614302

28-12-2023 04:59:51 37.3414 37.0058 5.4 ML 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 614301

28-12-2023 04:58:05 38.1922 38.6042 7 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 614299

28-12-2023 04:54:07 38.1486 37.8792 6.74 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 614298

28-12-2023 04:45:03 38.8153 37.4164 5 ML 2.4 Gürün (Sivas) 614300

28-12-2023 04:38:49 38.1717 37.7097 6.66 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 614297

28-12-2023 04:29:29 38.0722 36.7556 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 614296

28-12-2023 04:02:15 39.3669 40.6081 13.2 ML 2.7 Yedisu (Bingöl) 614295

28-12-2023 03:53:16 37.8764 27.5892 7 ML 1.1 Germencik (Aydın) 614293

28-12-2023 03:38:43 38.0572 37.6653 7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 614292

28-12-2023 03:35:22 40.4014 28.8694 7 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.23 km] Mudanya (Bursa) 614294

28-12-2023 03:10:36 40.1703 31.7775 7 ML 1.5 Beypazarı (Ankara) 614291

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.12.28 09:32:55 38.9425 27.6243 5.0 -.- 2.2 -.- ERDELLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.12.28 09:32:08 38.1635 35.7278 19.9 -.- 1.2 -.- SATI-DEVELI (KAYSERI) İlksel

2023.12.28 09:09:01 36.1088 36.0878 6.4 -.- 1.6 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.12.28 08:44:19 38.5815 40.3087 9.8 -.- 3.0 3.0 SERVI-GENC (BINGOL) İlksel

2023.12.28 07:11:49 38.6822 39.5747 9.8 -.- 2.2 -.- CATAKBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.12.28 06:35:12 38.2600 39.4488 9.0 -.- 1.8 -.- BALCILAR-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2023.12.28 05:40:16 39.3305 43.0305 13.3 -.- 1.7 -.- YUVACIK-HAMUR (AGRI) İlksel

2023.12.28 05:05:00 35.1110 26.4563 3.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.28 04:59:51 37.3188 37.0277 4.7 -.- 1.9 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.28 04:45:03 38.8003 37.4465 5.0 -.- 2.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.28 04:38:47 38.3102 37.7553 6.0 -.- 1.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.28 04:29:49 38.0122 29.3735 5.7 -.- 1.8 -.- BAYIRALAN-CAL (DENIZLI) İlksel

2023.12.28 04:02:15 39.3420 40.6382 5.0 -.- 3.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.12.28 03:35:22 40.4405 28.9228 5.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.28 03:02:02 38.7232 37.3802 6.0 -.- 1.6 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.28 02:21:48 38.2582 38.1482 1.8 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.28 02:05:56 38.3373 27.2177 9.1 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.12.28 00:59:04 38.4905 39.1272 6.3 -.- 2.1 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.12.28 00:01:54 37.0845 29.0457 16.3 -.- 1.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlk