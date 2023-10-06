Bugün deprem oldu mu? 6 Ekim'deki en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre gerçekleşen en son depremler...

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem gerçekleşmektedir. Bu depremlerin çok büyük çoğunluğu hissedilmeyecek kadar az şiddette gerçekleşir. Bu nedenle insanlar bu depremleri hissedemezler. Aynı zamanda insanlar deprem olup olmadığını öğrenmek isterler. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün gerçekleşen depremlerin kaydını teker teker tutmaktadır. Peki, 6 Ekim günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremlerden kaç tanesi hissedildi?

6 EKİM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.10.06 08:38:26 37.2493 37.1362 0.0 -.- 2.2 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 08:17:52 36.2438 36.0265 20.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-(HATAY)

2023.10.06 08:17:08 37.8905 37.7495 5.3 -.- 1.9 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.10.06 07:50:55 38.0678 37.7485 8.2 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.10.06 07:05:58 37.8047 30.1805 3.3 -.- 1.5 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA)

2023.10.06 06:58:07 38.1350 36.7790 4.8 -.- 3.1 3.1 DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 06:50:51 37.0700 28.4640 9.0 -.- 1.2 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)

2023.10.06 06:29:53 36.6012 28.8705 18.5 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

2023.10.06 06:21:22 37.1438 27.9497 14.6 -.- 1.7 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)

2023.10.06 06:07:12 37.9660 36.3965 12.0 -.- 1.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 05:46:07 38.0505 37.3760 5.0 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 05:19:26 36.0808 35.8673 5.0 -.- 1.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)

2023.10.06 05:00:31 37.3778 36.8337 7.7 -.- 2.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 04:50:28 38.0750 36.6517 5.0 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 04:41:48 38.4047 37.4115 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 04:41:05 38.4037 37.3933 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 04:33:12 38.0842 37.5738 5.8 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2023.10.06 04:33:19)

2023.10.06 04:27:47 38.0943 36.6712 5.1 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 04:25:42 37.9913 36.3855 3.8 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 04:19:50 38.8993 37.9725 4.8 -.- 2.4 -.- DEVECI-HEKIMHAN (MALATYA)

2023.10.06 04:06:11 37.1775 35.8533 2.8 -.- 2.1 -.- INCEYER-CEYHAN (ADANA)

2023.10.06 03:32:03 38.8705 27.9190 5.0 -.- 1.7 -.- SEGIRDIM-AKHISAR (MANISA)

2023.10.06 03:23:36 38.4850 37.3393 15.2 -.- 1.5 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)

2023.10.06 03:10:02 37.1438 27.9793 13.1 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)

2023.10.06 03:07:12 37.1383 27.9462 16.5 -.- 1.7 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)

2023.10.06 03:00:28 37.1557 27.9387 5.0 -.- 1.6 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)

2023.10.06 02:58:01 38.8498 37.4110 5.0 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2023.10.06 02:54:14 35.1077 25.2623 8.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.10.06 02:49:20 38.3823 37.4375 5.0 -.- 3.3 3.5 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 02:44:39 35.4272 25.3102 15.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.10.06 02:41:48 35.1225 25.2522 9.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.10.06 02:28:05 34.3898 25.5817 9.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2023.10.06 02:23:33 37.1552 27.9752 1.4 -.- 3.0 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)

2023.10.06 02:20:32 37.1385 27.9348 12.9 -.- 1.5 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA)

2023.10.06 02:17:07 37.1580 27.9875 4.8 -.- 2.0 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)

2023.10.06 01:52:09 38.0670 37.6057 3.9 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.10.06 01:36:22 38.0698 37.4247 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 01:34:20 38.0048 37.5060 8.6 -.- 1.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.06 01:17:58 37.2267 35.4740 7.0 -.- 2.1 -.- BOZTEPE-SARICAM (ADANA)

2023.10.06 00:00:27 36.9652 27.0547 9.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

6 EKİM AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

06-10-2023 08:38:26 37.252 37.04 4.64 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605430

06-10-2023 08:17:53 36.257 36.054 7.08 ML 2.2 Antakya (Hatay) 605432

06-10-2023 08:17:08 37.901 37.76 4.12 ML 2.0 Gölbaşı (Adıyaman) 605431

06-10-2023 07:50:55 38.069 37.752 8.87 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 605429

06-10-2023 07:05:59 37.769 30.164 7.01 ML 1.4 Burdur Gölü - [04.38 km] Merkez (Burdur) 605428

06-10-2023 06:58:08 38.119 36.767 6.94 ML 3.3 Afşin (Kahramanmaraş) 605425

06-10-2023 06:21:22 37.156 27.947 6.97 ML 1.6 Milas (Muğla) 605426

06-10-2023 06:17:47 36.498 28.816 7.2 ML 1.5 Akdeniz - [22.47 km] Dalaman (Muğla) 605427

06-10-2023 05:00:31 37.394 36.866 12.9 ML 2.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605423

06-10-2023 04:41:47 38.339 37.424 7.04 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 605420

06-10-2023 04:41:05 38.368 37.412 7 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 605419

06-10-2023 04:33:11 38.079 37.557 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 605424

06-10-2023 04:19:50 38.863 38.01 7 ML 2.4 Hekimhan (Malatya) 605413

06-10-2023 04:06:11 37.169 35.801 6.94 ML 2.0 Ceyhan (Adana) 605422

06-10-2023 03:32:03 38.875 27.922 7.42 ML 1.6 Akhisar (Manisa) 605421

06-10-2023 03:07:13 37.171 27.959 6.93 ML 1.6 Milas (Muğla) 605418

06-10-2023 03:00:29 37.159 27.968 6.92 ML 1.5 Milas (Muğla) 605417

06-10-2023 02:58:01 38.854 37.387 7 ML 1.7 Gürün (Sivas) 605416

06-10-2023 02:49:20 38.351 37.416 7.05 ML 3.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 605412

06-10-2023 02:23:34 37.151 27.966 7.01 ML 2.9 Milas (Muğla) 605411

06-10-2023 02:20:33 37.16 27.969 6.96 ML 1.1 Milas (Muğla) 605415

06-10-2023 02:17:08 37.139 27.957 5.62 ML 1.8 Milas (Muğla) 605414

06-10-2023 01:52:09 38.052 37.549 6.94 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 605409

06-10-2023 01:36:22 37.993 37.44 7.03 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 605408

06-10-2023 01:34:21 38.062 37.552 7.03 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 605410