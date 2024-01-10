Bugün Hangi İllerde ve İlçelerde Kar Yağıyor? İşte Yanıtı

Kar yağışı olan iller ve ilçeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün hangi illerde ve ilçelerde kar yağıyor? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...

Bugün Hangi İllerde ve İlçelerde Kar Yağıyor? İşte Yanıtı
Bugün Hangi İllerde ve İlçelerde Kar Yağıyor? İşte Yanıtı
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Türkiye'de, 10 Ocak Çarşamba günü; bugün itibariyle birçok yerde kar yağdı. Peki kar yağışı olan bu iller ve ilçeler hangileriydi? Bu listede, hangi illerde ve ilçelerde kar yağıyor sorusunun yanıtını bulabileceksiniz. Afyon, Kütahya, Balıkesir ve birçok il listede. İşte ayrıntılar...

Hangi İllerde ve İlçelerde Kar Yağıyor

Hangi İllerde ve İlçelerde Kar Yağıyor

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde ise ülkenin kar yağan kısımları, hafif kar yağışı ile öne çıkıyor. Sulu kar yağan ilçeler de mevcut. İşte kar yağan il ve ilçelerin listesi;

Bugün Hangi İllerde ve İlçelerde Kar Yağıyor? İşte Yanıtı - Resim : 2

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