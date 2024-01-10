İSTANBUL'da Okullar Tatil Mi Edildi? 10-11 Ocak 2024 Kar Tatili Mi Var? Kar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ile Kuzey Ege Kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Yurt genelinde salı günü karla karışık yağmur etkili olurken, çarşamba günü ise kar yağışı etkisini artıracağını açıkladı. Bu da akıllara okulların tatil olup olmayacağı sorularını getirdi.

11 Ocak Perşembe Günü Okullar Tatil Mi?

10 Ocak Salı günü için birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Bu iller arasında Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale yer alıyor. Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

ekirdağ Valiliği'nden yapılan duyuruda Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu'da yarın tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, Şarköy'de ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında; "Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak 2024 günü (yarın) resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile; Şarköy ilçemizde ise 10 Ocak 2024 Çarşamba günü (yarın) taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim- öğretime ara verilmiştir" denildi.

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerindeki kurslarda 1 gün süre ile eğitime ara verildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir."

Ancak henüz İstanbul'daki okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Bunun yanı sıra sadece AKOM İstanbul için uyarıda bulundu.