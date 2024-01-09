İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da sıcaklık düştü. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Alçak kesimlerde ise karla karışık yağmur etkili oldu.

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı


İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini yüksek kesimlerde gösterdi.

Kentte sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülmeye başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

Kentte yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu da yaşandı.

Otobüs ve metrobüs duraklarında da işe giden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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# istanbul kar yağışı
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